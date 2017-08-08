Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.56 $/гр (+0.13) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

КГМА планирует создать свою клинику за счет обучения иностранных студентовКГМА планирует создать свою клинику за счет обучения иностранных студентовPositiff: Спортсмены завоевали 5 медалей на Чемпионате Азии по боксуPositiff: Спортсмены завоевали 5 медалей на Чемпионате Азии по боксу

Футбол: сборная Кыргызстана сыграет с Узбекистаном

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364511_fy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441816-ru.html

Похожие новости

Узбекистан готов отказаться от выездной визы для граждан

Борцы из Кыргызстана выступят на чемпионате мира во Франции

Состоялась встреча премьер-министров Кыргызстана и Турции (фото)

Иностранные альпинисты рассказали, чем их привлекает Кыргызстан

Жара не отступает — прогноз погоды по Кыргызстану на 9 августа

9 августа 2017, 8:28       Комментарии

Национальная сборная Кыргызской Республики под руководством Александра Крестинина проведет товарищеский матч против Узбекистана.
Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, матч пройдет 25 августа в городе Ташкент. Результат данного матча не будет зафиксирован в рейтинге ФИФА, так как проводится вне дат по обоюдному согласию участвующих сторон. Матч классифицируется как контрольный, для проверки кондиций вызванных игроков.
Однако, на этот матч будут вызваны футболисты, играющие только в тех клубах, которые играют в чемпионате Кыргызстана в топ-лиге.
По итогам данной встречи будет сформирован окончательный список игроков, которые будут готовиться на матч отборочного раунда Кубка Азии-2019 против Мьянмы.
Напомним, в рамках отбора Куба Азии сборная Кыргызстана попала в группу А наряду с Индией, Мьянмой и Макао. Свой стартовый матч кыргызстанцы провели с Макао в Бишкеке и одержали победу со счетом 1:0. Однако, затем в гостях уступили Индии свой второй матч с аналогичным счетом.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум