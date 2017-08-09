КГМА планирует создать свою клинику за счет обучения иностранных студентов

9 августа 2017, 8:29 Комментарии

КГМА имени И.К. Ахунбаева имеет средства для создания новой университетской многопрофильной клиники. Об этом сообщил пресс-секретарь академии Абибилла Пазылов.

По его словам, собственных средств вуза достаточно для строительства новой клиники или же перепрофилирования существующего здания под клиническую базу.

"Большая часть дохода поступит за счёт расширения набора иностранных студентов в нынешнем учебном году. Теперь дело остается за малым – получить разрешение на создание клиники в одном из предполагаемых участков в Бишкеке. А такие наметки уже есть и активно обсуждаются в вышестоящих инстанциях. Вместе с тем вопрос с разрешением пока висит в воздухе. Однако руководство и профессорско-преподавательский состав вуза настроены оптимистично и надеются на лучшее. Более того, в КГМА приступили к разработке архитектурного плана и технико-экономического обоснования будущего многоэтажного лечебно-профилактического корпуса", - отметил он.

Ранее ректор Индира Кудайбергенова заявляла о необходимости создания собственной университетской клиники КГМА. По ее словам, в Бишкеке наряду с КГМА функционируют еще несколько медицинских вузов и факультетов, которые не имеют собственных клинических баз и все они размещаются фактически на тех же больничных площадях, которые используются Медакадемией. Для создания собственной клиники университет просил властей передать недействующую гостиницу "Иссык-Куль", но вопрос пока не решен.