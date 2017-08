Девочка с необычными волосами стала звездой соцсети

9 августа 2017, 8:27 Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. Шила Калверт-Йин из Мельбурна (Австралия) страдает так называемым синдромом нерасчесываемых волос, пишет TODAY.com.

Shilah embraces the way she looks & has so much attitude & confidence that she just rocks her own style. #uncombablehairsyndrome

Публикация от Shilah Madison Calvert-Yin (@shilahmadison) Июл 30 2017 в 1:24 PDT

Этот синдром наблюдается только у 100 человек во всем мире.

Shilah as a toddler #uncombablehairsyndrome

Публикация от Shilah Madison Calvert-Yin (@shilahmadison) Апр 6 2017 в 2:45 PDT

Обычно Шила ходит с распущенными или заплетенными в косички волосами: от заколок и резинок пришлось отказаться, так как они причиняют девочке боль.

Grade 2 already wow