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Борцы из Кыргызстана выступят на чемпионате мира во Франции

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441813-ru.html

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9 августа 2017, 8:43       Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. Национальная сборная Кыргызстана по вольной борьбе выступит на чемпионате мира в августе, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физкультуры и спорта при правительстве КР.
Мировое первенство пройдет с 23 по 27 августа в столице Франции - Париже. Сборная отправится туда в следующем составе:
<ul> <li>Улукбек Жолдошбеков 1996 года рождения, мастер спорта международного класса, выступит в весовой категории до 57 килограммов;</li> <li>Алибек Осмонов 1996 года рождения, мастер спорта, весовая категория до 61 килограмма;</li> <li>Эламан Догдурбек уулу 1993 года рождения, мастер спорта международного класса, весовая категория до 70 килограммов;</li> <li>Саякбай Усупов 1995 года рождения, мастер спорта, весовая категория до 74 килограммов;</li> <li>Руслан Маджинов, главный тренер;</li> <li>Суймонкул Таабылды уулу, старший тренер;</li> <li>Адылбек Невреев, врач;</li> <li>Муслим Евлоев, резерв.</li> </ul> По данным пресс-службы госагентства, из бюджета Дирекции по олимпийским видам спорта выделен 1 миллион 234 тысячи сомов.
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