Negatiff: В ДТП погибли 5 человек

9 августа 2017, 8:00 Комментарии

Информационное агентство АКИpress представляет подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера...

На Южной магистрали произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин "Мерседес Спринтер" и "Фольксваген Транспортер". В результате скончалась пассажирка микроавтобуса 19-летняя К.А.

Как сообщили в Минздраве, 10 пострадавшим оказана амбулаторная помощь.

Пострадавшая девочка, 2001 года рождения, была госпитализирована в отделение нейротравмы БНИЦТО с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей позвоночника.

В селе Ивановка автомобиль насмерть сбил 60-летнего пешехода и скрылся. Возбуждено уголовное дело по ст.281 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств"). УПМ по ГУВД Чуйской области просит всех, кто владеет какой-либо информацией о данном ДТП, сообщить в номерам: 0312 446 422, 0558 689 530 (дежурная часть).

В селе Көк-Мойнок Тонского района в реке обнаружен труп женщины 25-30 лет.

В селе Достук Ноокенского района Жалал-Абадской области произошло дорожно-транспортное происшествие: на автодороге Бишкек-Ош столкнулись бензовоз марки МАN (госномер 03KG 622 AAE) и автомашина марки "Хонда Стэпвагон" (госномер B 2384 BAF).

В результате ДТП 3 пассажира автомашины "Хонда" скончались на месте, 4 человека были доставлены в больницу городка Шамалды-Сай. Водитель бензовоза не получил никаких серьезных травм.

В Тонском районе произошли 2 автомобильные аварии. 7 августа в 17:05 в селе Каджи-Сай на 114 км автодороги Каракол-Балыкчы на участке Аалам-Ордо автомобиль "Хонда Одиссей" (госномер № В 0133 АВ) вылетел с дороги. Водитель-женщина, 1983 года рождения, и ее ребенок, 2012 года рождения, не получили каких-либо травм.

В тот же день в 23:48 на 52 км автодороги Каракол-Эңилчек, между селами Кара-Коо и Бар-Булак столкнулись автомобили "Тойота-Ипсум" (госномер S 2887 AK) и "Мазда-Премаси" (госномер Т 9944 D).

8 пассажиров обеих машин не травмировались.