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Новости Кыргызстана

Negatiff: В ДТП погибли 5 человекNegatiff: В ДТП погибли 5 человек

Миллионам людей предсказали смерть от жары

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364500_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441810-ru.html

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9 августа 2017, 8:12       Комментарии

К концу XXI века число жертв экстремальных погодных условий может вырасти с трех тысяч до 150 тысяч человек ежегодно. К такому выводу пришла международная группа ученых, которые опубликовали результаты своего исследования в журнале The Lancet Planetary Health. Об этом, как пишет Лента.ру, сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.
По мнению исследователей, если не принять меры по сдерживанию роста глобальных температур, то к 2100 году около 350 миллионов европейцев будут страдать от опасных климатических условий. При этом 99 процентов случаев смерти от экстремальной погоды окажутся связанными с жарой.
Специалисты проанализировали климатические данные 30-летнего периода - с 1981 по 2010 год. Они сравнили их с прогнозами роста и миграции населения, а также с предсказаниями будущих погодных условий, в том числе частоты аномальной жары, засух, лесных пожаров, наводнений и бурь.
Согласно исследованиям, если в результате глобального потепления Земля нагреется на два градуса, то смертность от роста температуры воздуха вырастет на 5400 процентов, от затоплений прибрежных территорий - на 3780 процентов, от лесных пожаров - на 138 процентов, а от ураганов - на 20 процентов. Люди станут реже погибать от холодов, но это не предотвратит увеличение числа погибших из-за стихийных бедствий.

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