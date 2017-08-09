В Бишкеке пройдет V международный форум "Антиконтрафакт-2017"

9 августа 2017, 5:11 Комментарии

В городе Бишкек 14-16 сентября 2017 года пройдет V международный форум "Антиконтрафакт-2017", посвященный проблемам противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе защиты прав интеллектуальной собственности.

Как сообщила пресс-служба Кыргызпатента, форум "Антиконтрафакт" уже стал центральной дискуссионной площадкой в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где представители министерств и ведомств государств-членов ЕАЭС, главы крупных компаний и организаций, ведущие международные эксперты в этой области, представители науки и общественности имеют возможность обсудить проблемы защиты рынков от незаконного оборота промышленной продукции, в том числе контрафактной и фальсифицированной, обеспечения прав защиты интеллектуальной собственности, а так же вступить в конструктивный диалог и выработать совместные решения в целях формирования цивилизованного рынка товаров и услуг.

В рамках форума будут рассмотрены вопросы таможенного, технического регулирования и сертификации, формирования кадрового потенциала, гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере незаконного оборота промышленной продукции, защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, потребительского рынка. В рамках Форума традиционно пройдет молодежная секция, говорится в сообщении.