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Новости Кыргызстана

В Кыргызпатенте состоялся круглый стол по защите авторских прав на программное обеспечение (фото)В Кыргызпатенте состоялся круглый стол по защите авторских прав на программное обеспечение (фото)

В Бишкеке пройдет V международный форум "Антиконтрафакт-2017"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441808-ru.html

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Что происходит в Бишкеке, пока вы спите — о работе "тазалыковцев"

9 августа 2017, 5:11       Комментарии

В городе Бишкек 14-16 сентября 2017 года пройдет V международный форум "Антиконтрафакт-2017", посвященный проблемам противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе защиты прав интеллектуальной собственности.
Как сообщила пресс-служба Кыргызпатента, форум "Антиконтрафакт" уже стал центральной дискуссионной площадкой в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где представители министерств и ведомств государств-членов ЕАЭС, главы крупных компаний и организаций, ведущие международные эксперты в этой области, представители науки и общественности имеют возможность обсудить проблемы защиты рынков от незаконного оборота промышленной продукции, в том числе контрафактной и фальсифицированной, обеспечения прав защиты интеллектуальной собственности, а так же вступить в конструктивный диалог и выработать совместные решения в целях формирования цивилизованного рынка товаров и услуг.
В рамках форума будут рассмотрены вопросы таможенного, технического регулирования и сертификации, формирования кадрового потенциала, гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере незаконного оборота промышленной продукции, защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, потребительского рынка. В рамках Форума традиционно пройдет молодежная секция, говорится в сообщении.

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