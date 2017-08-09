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В Кыргызпатенте состоялся круглый стол по защите авторских прав на программное обеспечение (фото)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441807-ru.html

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9 августа 2017, 4:09       Комментарии

В Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций состоялся круглый стол на тему: "Актуальные проблемы защиты авторских прав в сфере программного обеспечения. Защита прав разработчиков". Как сообщила пресс-служба Кыргызпатента, круглый стол прошел в рамках мероприятий V Международного форума "Антиконтрафакт-2017" по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, который пройдет 14-16 сентября 2017 года в Бишкеке.
Целью проведения мероприятия является обсуждение и пропаганда актуальных вопросов защиты авторских прав на программное обеспечение, обмен опытом в вопросах правомерного использования компьютерных программ, взаимодействие государства и предпринимательского сообщества по защите объектов интеллектуальной собственности в области программного обеспечения.
С приветственным словом выступил заместитель председателя Кыргызпатента Самат Байзаков. Он отметил национальную программу цифровой трансформации "Таза Коом", которая направлена на повсеместный переход к цифровой инфраструктуре. В основе цифровизации лежит программное обеспечение, в этой связи вопросы обеспечения надлежащей правовой охраны объектов интеллектуальной собственности как никогда актуальны.
В ходе круглого стола специалист из Москвы по лицензионному соответствию и управлению программными активами Microsoft MC CIS Андрей Волов рассказал об объектах лицензирования, каналах и ценностях приобретения лицензионного программного обеспечения. Кроме того, были представлены и активно обсуждены доклады о регистрации программного обеспечения, баз данных в Кыргызпатенте, первичных признаках контрафактности программного обеспечения 1С, и защите авторских прав на программное обеспечение.
Содействие выработке стратегии защиты авторских прав на программное обеспечение совместными усилиями представителей разработчиков программного обеспечения, юристов и государственных органов стал ключевым вопросом, который обсуждался в работе круглого стола.

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