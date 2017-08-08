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Для претендентов на пост президента провели презентацию по тесту на знание кыргызского языкаДля претендентов на пост президента провели презентацию по тесту на знание кыргызского языкаДиректор ГАМСУМО Б.Салиев встретился с руководителем генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии С.Смирновой (фото)Директор ГАМСУМО Б.Салиев встретился с руководителем генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии С.Смирновой (фото)

Общественный совет МВД провел семинар-тренинг с личным составом УВД Нарынской области

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441805-ru.html

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8 августа 2017, 22:52       Комментарии

Общественный совет МВД Кыргызской Республики при содействии программного офиса ОБСЕ в городе Бишкек 7 августа провел семинар-тренинг руководству и личному составу УВД Нарынской области. Как сообщила пресс-служба МВД КР, в данном мероприятии приняли участие заместитель председателя общественного совета МВД Шамшыбек Мамыров, полковник милиции в отставке, эксперт по комплексной оценки деятельности ОВД, полковник милиции в отставке Омурбек Нурманкулов, начальник УВД Нарынской области, полковник милиции Нурлан Сарчаев и личный состав УВД Нарынской области.
Главной целью данной встречи было довести до руководства и личного состава УВД Нарынской области вопросы реализации основ комплексной оценки деятельности ОВД КР, механизмов взаимодействия ОВД с институтами гражданского общества, а также закона "Об общественных советах государственных органов".
Н.Сарчаев рассказал о работе УВД, актуальных правоохранительных вопросах, беспокоящих жителей области, основных аспектах и планах взаимодействия с общественными структурами.
Ш.Мамыров сказал, что наработанный опыт должен быть использован в полной мере, и в Нарынской области есть для этого все возможности. В тоже время члены общественного совета МВД попросили при работе обратить больше внимания вопросам безопасности на дорогах, противодействия экстремизму, а также проблеме суицидов, особенно среди молодежи. Также он предложил сотрудникам рассмотреть возможность создания состава местного общественного совета, что может сказаться на эффективности решения многочисленных задач, поставленных перед общественниками.
О.Нурмаркулов рассказал об основах комплексной оценки деятельности ОВД, попросил сотрудников УВД рассказать о проблемах, связанных по реализации основ комплексной оценки деятельности ОВД.
В свою очередь начальник УВД Нарынской области отметил, что личный состав готов служить добросовестно на благо народа Кыргызстана и готов оказать всяческое содействие в работе общественного совета МВД.
По итогам поездки общественники дали положительную оценку общественной работе в УВД Нарынской области. Основные проблемные вопросы УВД на контроле, налажено тесное взаимодействие с администрацией области, что дает уверенность в положительном разрешении, накопившихся у граждан вопросов, говорится в сообщении.

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