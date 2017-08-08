Директор ГАМСУМО Б.Салиев встретился с руководителем генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии С.Смирновой (фото)

8 августа 2017, 22:31 Комментарии

Директор Государственного агентства по местному самоуправлению и межэтнических отношений Бахтияр Салиев встретился с делегацией Ассамблеи народов России под председательством совета Ассамблеи народов России, руководителем Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светланой Смирновой. Как сообщила пресс-служба ГАМСУМО, в ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия и дальнейшего двухстороннего сотрудничества между Ассамблеями народов Евразии и Ассамблеей народов России.

Глава ГАМСУМО Б.Салиев рассказал о проводимой государственной политике в сфере межэтнических отношений, и своем слове подчеркнул, что в результате проделанной работы межэтнические отношения в Кыргызской Республике проходят процесс стабилизации и выходят на новый уровень развития. Фактов дискриминации, давления, ущемления прав этнических меньшинств нет. Наблюдаются отдельные инциденты между гражданами страны на бытовом уровне, которым пытаются придать межэтническую окраску, сказал он.

Представители этнических групп проявляют интерес к интеграционным процессам, которые отражены в государственной концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в КР. Основная цель интеграционного процесса состоит в том, чтобы объединить людей различных социальных, этнических и территориальных общностей на основе взаимной выгоды, выработки общих интересов, целей, ценностей и формировании общегражданской идентичности, говорится в сообщении.