День 7 Августа: Сооронбай Жээнбеков дал свое первое интервью в качестве премьер-министра

8 августа 2017, 21:27 Комментарии

За считанные дни до своей планируемой отставки премьер-министр Сооронбай Жээнбеков дал свое первое интервью местному телевизионному каналу. Судя по часам на камине, интервью длилось 70 минут, но в эфир вышли 39 минут.

Интервью получилось абсолютно аполитичным, то есть не имеющим никакого отношения к предстоящим президентским выборам. Поэтому ведущий задавил вопрос только про экономику, немного про молодежь, учителей и врачей.

Жээнбеков дал простые ответы на запутанные проблемы. Главной задачей он видит поднять уровень жизни населения и остановить внутреннюю и внешнюю миграцию. Способ экономический, точнее производственный - в каждом регионе открыть молокоперерабатывающий завод, люди будут сдавать молоко, полученных доходов хватит, чтобы инвестировать в сельское хозяйство и, следовательно, не уезжать со своей малой родины в дальние страны на заработки. Для борьбы с внутренней миграцией примерно похожий способ - развивать в 20 городах Кыргызстана перерабатывающую промышленность, что обеспечит работой население в городе и вокруг города.

Отдельные рецепты у него были для регионов - для Нарына правительство должно развивать производство и переработку мяса, молока, шерсти и кожи, для Баткена - абрикосы и горнорудные месторождения, для Иссык-Куля - туризм и экотуризм. "Народ не должен шляться по базару со своим скотом... Наши крестьяне не должны ехать на базар за 100 км, стоять там два дня, не продав там ничего, возвращаться через неделю. Этого не должно быть", - пояснил он.

Тем временем в качестве премьер-министра Жээнбеков отбыл в свою первую зарубежную поездку. Как сообщает пресс-служба правительства, в рамках рабочей поездки состоится двусторонняя встреча Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

По сообщению турецких властей, граждане Кыргызстана получили более 5 тыс. разрешений на работу и уступают по этому показателю только Сирии. По данным турецкого посольства, в Турции находятся более 13 тыс. граждан нашей страны. Учитывая нелегалов, можно сказать, что в Турции живет третья по численности диаспоры с кыргызскими паспортами.

Также следует обратить внимание на момент - двухсторонние отношения переживают не лучшие времена. Строптивый Атамбаев не стал поддаваться давлению Анкары по поводу закрытия гюленовских школ в Кыргызстане. Сумеет ли Жээнбеков наладить контакты для улучшения отношений? Наконец, насколько он будет интересен как кандидат в президенты Эрдогану, или турки уже приняли решение и предпочли вложиться в других?