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Новости Кыргызстана

Состоялась встреча премьер-министров Кыргызстана и Турции (фото)Состоялась встреча премьер-министров Кыргызстана и Турции (фото)

ГРС передала в ЦИК предварительный список избирателей, в который включены 2,9 млн граждан

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441800-ru.html

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8 августа 2017, 21:49       Комментарии

Государственная регистрационная служба согласно Конституционному закону "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" передала в Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов предварительный список избирателей на предстоящие выборы президента. По информации пресс-службы ГРС, в предварительный список включены граждане КР, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие биометрическую регистрацию, количество которых составило - 2 млн 914 тыс. 588 избирателей.
С 15 августа предварительные списки избирателей будут вывешены в избирательных участках для ознакомления.
В этой связи ГРС просит граждан уточнить себя в списках избирателей: в своих избирательных участках по месту прописки, на сайте www.shailoo.srs.kg, в Call-центре по номеру 119 и путем отправки смс-сообщения на номер 119 (бесплатно)с указанием в тексте персонального идентификационного номера по всем операторам связи республики.

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