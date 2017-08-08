ГРС передала в ЦИК предварительный список избирателей, в который включены 2,9 млн граждан

8 августа 2017, 21:49 Комментарии

Государственная регистрационная служба согласно Конституционному закону "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" передала в Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов предварительный список избирателей на предстоящие выборы президента. По информации пресс-службы ГРС, в предварительный список включены граждане КР, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие биометрическую регистрацию, количество которых составило - 2 млн 914 тыс. 588 избирателей.

С 15 августа предварительные списки избирателей будут вывешены в избирательных участках для ознакомления.

В этой связи ГРС просит граждан уточнить себя в списках избирателей: в своих избирательных участках по месту прописки, на сайте www.shailoo.srs.kg, в Call-центре по номеру 119 и путем отправки смс-сообщения на номер 119 (бесплатно)с указанием в тексте персонального идентификационного номера по всем операторам связи республики.