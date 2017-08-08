Иностранные альпинисты рассказали, чем их привлекает Кыргызстан

8 августа 2017, 21:23 Комментарии

По словам главного тренера Горного клуба Молдовы Андрея Хохлова, его земляки часто отправляются покорять Эльбрус, Монблан, Аконкагуа и другие известные вершины. Однако со временем многие меняют приоритеты.

"Я очень рад, что люди, которые ездят с нами на какие-то знаковые горы, потом отправляются к совершенно неизвестным. Например, посетить Ала-Арчу не менее интересно, чем взобраться на знаменитый пик", - сказал Хохлов.

Председатель Белорусской федерации альпинизма Александр Годлевский сообщил, что в ближайшее время два его соотечественника будут участвовать в восхождении на пик Ленина в Кыргызстане. Кроме того, несколько белорусских и российских альпинистов планируют покорить пики Победы и Хан-Тенгри.

"Мы любим Кыргызстан, это удивительная страна", - добавил Годлевский.

8 августа в честь первых покорителей Монблана отмечается Международный день альпиниста. В Советском Союзе альпинистское движение объединяло тысячи людей, о них снимали фильмы и сочиняли песни, а поход в горы считался проверкой на мужество.

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