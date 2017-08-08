8 августа 2017, 19:56 Комментарии

Темир Сариев ведет переговоры об объединении с другими кандидатами в президенты. Информацию об этом лидер партии «Ак-Шумкар» подтвердил на своей странице в Фейсбуке.

По словам Сариева, он провел встречу с четырьмя политиками, которые создали новую политическую партию для поддержки единого кандидата в президенты. В это объединение входят Бакыт Торобаев, Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев.

«Я встретился с ними, на встрече присутствовала и руководитель моего избирательного штаба Эльмира Ибраимова. Эти политики поставили хорошую цель — объединение основных политических сил. Мы обсудили многие вопросы, в ближайшее время мы встретимся еще раз. Об объединении пока говорить рано, но ведутся переговоры – согласование основных позиций, направлений и, конечно же, о возможном объединении в некую единую группу. Переговоры ведутся в этом направлении, — заявил Темир Сариев журналистам.