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Сариев ведет переговоры об объединении с другими кандидатами в президенты

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sariev...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441797-ru.html

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8 августа 2017, 19:56       Комментарии

Темир Сариев ведет переговоры об объединении с другими кандидатами в президенты. Информацию об этом лидер партии «Ак-Шумкар» подтвердил на своей странице в Фейсбуке.
По словам Сариева, он провел встречу с четырьмя политиками, которые создали новую политическую партию для поддержки единого кандидата в президенты. В это объединение входят Бакыт Торобаев, Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев.
«Я встретился с ними, на встрече присутствовала и руководитель моего избирательного штаба Эльмира Ибраимова. Эти политики поставили хорошую цель — объединение основных политических сил. Мы обсудили многие вопросы, в ближайшее время мы встретимся еще раз. Об объединении пока говорить рано, но ведутся переговоры – согласование основных позиций, направлений и, конечно же, о возможном объединении в некую единую группу. Переговоры ведутся в этом направлении, — заявил Темир Сариев журналистам.

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