Верховный суд принял сторону Текебаева в споре с ЦИК — адвокат

8 августа 2017, 20:44 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Верховный суд Кыргызстана признал действия Центральной избирательной комиссии в ситуации с подсудимым Омурбеком Текебаевым незаконными, сообщил адвокат политика Канатбек Азиз.

Лидер "Ата Мекена" Текебаев обвиняется в коррупции и находится в СИЗО. Он является одним из претендентов на пост президента. Все кандидаты должны сдать экзамен по кыргызскому языку. По мнению некоторых членов ЦИК, глава Центризбиркома препятствует тому, чтобы Текебаев прошел тестирование.

По словам адвоката, ранее межрайонный суд столицы вынес решение, согласно которому ЦИК должен решить вопрос сдачи Текебаевым теста по госязыку. Центризбирком подал апелляцию в Верховный суд, но он оставил решение в силе.

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