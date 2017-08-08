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Верховный суд принял сторону Текебаева в споре с ЦИК — адвокат

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441795-ru.html

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Лидеры двух фракций Жогорку Кенеша ознакомились с обращением О.Текебаева созвать внеочередную сессию, - вице-спикер

8 августа 2017, 20:44       Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Верховный суд Кыргызстана признал действия Центральной избирательной комиссии в ситуации с подсудимым Омурбеком Текебаевым незаконными, сообщил адвокат политика Канатбек Азиз.
Лидер "Ата Мекена" Текебаев обвиняется в коррупции и находится в СИЗО. Он является одним из претендентов на пост президента. Все кандидаты должны сдать экзамен по кыргызскому языку. По мнению некоторых членов ЦИК, глава Центризбиркома препятствует тому, чтобы Текебаев прошел тестирование.
По словам адвоката, ранее межрайонный суд столицы вынес решение, согласно которому ЦИК должен решить вопрос сдачи Текебаевым теста по госязыку. Центризбирком подал апелляцию в Верховный суд, но он оставил решение в силе.
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