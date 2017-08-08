С. Жээнбеков: социал-демократия и социальная справедливость – понятия идентичные

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Источник:http://kabar.kg/news/s-zheenbe...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-441794-ru.html
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8 августа 2017, 19:54 Комментарии
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