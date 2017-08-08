Жара не отступает — прогноз погоды по Кыргызстану на 9 августа

8 августа 2017, 20:07 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. В среду, 9 августа, осадков в республике не ожидается, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

В Чуйской области ночная температура воздуха составит 18-23 градуса тепла, днем будет +32...+37.

В Таласской области ночью +12...+17, днем от 31 до 36 градусов выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 18-23 градуса со знаком "плюс", днем +32...+37.

В Нарынской области ночью +9...+14, днем воздух прогреется до 27-32 градусов.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 14-19 тепла, днем будет +25...+30.

В Оше и Бишкеке ночью +20...+22, днем прогнозируется 35-37 градусов выше нуля.

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