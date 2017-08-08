ГРС: Предварительно на предстоящих выборах смогут проголосовать 2,9 млн избирателей

8 августа 2017, 19:37 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Кабар/. Государственная регистрационная служба КР согласно Конституционному закону "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша" передала в Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов КР предварительный список избирателей на предстоящие выборы Президента КР.

Как сообщает пресс-служба ГРС КР, в предварительный список включены граждане КР, достигшие 18 летнего возраста и прошедшие биометрическую регистрацию, количество которых составило - 2 млн 914 тыс 588 избирателей.

С 15 августа предварительные списки избирателей будут вывешены в избирательных участках для ознакомления.

В этой связи Служба просит граждан уточнить себя в списках избирателей: в своих избирательных участках по месту прописки, на сайте www.shailoo.srs.kg, в Call-центре Службы по номеру 119 и путем отправки смс-сообщения на номер 119 с указанием в тексте персонального идентификационного номера по всем операторам связи республики "Мегаком", "Билайн" и "О!" (звонок и отправка СМС-сообщения на номер 119 бесплатно).