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ГРС: Предварительно на предстоящих выборах смогут проголосовать 2,9 млн избирателей

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/grs-predv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441791-ru.html

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8 августа 2017, 19:37       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Кабар/. Государственная регистрационная служба КР согласно Конституционному закону "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша" передала в Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов КР предварительный список избирателей на предстоящие выборы Президента КР.
Как сообщает пресс-служба ГРС КР, в предварительный список включены граждане КР, достигшие 18 летнего возраста и прошедшие биометрическую регистрацию, количество которых составило - 2 млн 914 тыс 588 избирателей.
С 15 августа предварительные списки избирателей будут вывешены в избирательных участках для ознакомления.
В этой связи Служба просит граждан уточнить себя в списках избирателей: в своих избирательных участках по месту прописки, на сайте www.shailoo.srs.kg, в Call-центре Службы по номеру 119 и путем отправки смс-сообщения на номер 119 с указанием в тексте персонального идентификационного номера по всем операторам связи республики "Мегаком", "Билайн" и "О!" (звонок и отправка СМС-сообщения на номер 119 бесплатно).

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