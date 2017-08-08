Сколько кыргызстанцев смогут голосовать на выборах, рассказали в ГРС

8 августа 2017, 19:16 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. Государственная регистрационная служба передала в Центризбирком предварительный список избирателей, которые могут проголосовать на выборах президента Кыргызстана.

Как сообщила пресс-служба ГРС, в список включены граждане, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие биометрическую регистрацию. Таких в стране оказалось 2 миллиона 914 тысяч 588.

С 15 августа предварительные списки будут вывешены на избирательных участках для ознакомления. ГРС просит граждан проверить, указаны ли они в списках. Сделать это можно на избирательном участке по месту прописки, на сайте www.shailoo.srs.kg, а также позвонив в call-центр службы по номеру 119. Кроме того, можно отправить SMS на этот номер, указав персональный идентификационный номер.

Выборы президента КР пройдут 15 октября. К настоящему времени зарегистрирован один кандидат, еще 52 претендента пока не прошли официальную регистрацию в Центризбиркоме.

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