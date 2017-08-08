Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.56 $/гр (+0.13) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В каких районах Бишкека и Чуйской области 9 августа отключат электричествоВ каких районах Бишкека и Чуйской области 9 августа отключат электричествоНа отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение ПутинаНа отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина

Милиция нашла в машине жителя Узгена пистолет

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441789-ru.html

Похожие новости

Трансвеститы, напавшие на журналистку и милиционеров, находятся в СИЗО в ожидании суда

Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара

На Иссык-Куле 4 спецмашины скорой помощи обслуживают людей в радиусе 160 км

В Оше местный житель поменял в "обменке" 10 тыс. фальшивых рублей на сомы

Пострадавшим жителям Узгенского района от имени президента вручили по 100 тысяч сом

8 августа 2017, 18:36       Комментарии

Сотрудниками милиции задержаны подозреваемые в незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, задержана автомашина "Хонда-Стрим", под управлением 28-летнего Ш.Т. жителя села Лесхоз.
"При осмотре в авто обнаружен пистолет "Браунинг". Также зарегистрирован факт в ОВД Лейлекского района, на пастбище Ак-Чечек у 30-летнего Н.Р. обнаружили 1 единицу гладкоствольного огнестрельного оружия. По данным фактам составлены соответствующие материалы", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум