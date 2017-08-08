Милиция нашла в машине жителя Узгена пистолет

8 августа 2017, 18:36 Комментарии

Сотрудниками милиции задержаны подозреваемые в незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, задержана автомашина "Хонда-Стрим", под управлением 28-летнего Ш.Т. жителя села Лесхоз.

"При осмотре в авто обнаружен пистолет "Браунинг". Также зарегистрирован факт в ОВД Лейлекского района, на пастбище Ак-Чечек у 30-летнего Н.Р. обнаружили 1 единицу гладкоствольного огнестрельного оружия. По данным фактам составлены соответствующие материалы", – говорится в сообщении.