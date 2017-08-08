В каких районах Бишкека и Чуйской области 9 августа отключат электричество

8 августа 2017, 18:47 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 9 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 18:00:

– 8 микрорайон, (дома №№ 1, 1Б, 1А, 1/4), микрорайон "Восток-5" (дома №№ 14, 6/5, 7/5), жилмассив "Учкун";

– улицы Эркиндик, Щербакова;

– улицы Сыдыкова, Исанова, Керимбекова, Токтогула, проспект Манаса, улицы Ахунбаева, Байтик баатыра, Попова, Джантошева, Тыныстанова; Садырбаева, Масалиева, Минкуш.

С 9:00 до 17:00:

– жилмассивы "Мурас-Ордо", "Касым", микрорайон "Достук";

– жилмассив "Арча-Бешик" (квадрат, ограниченный улицами Чатыр-Кол, Баба-Ата, Айылчиева, Садырбаева);

– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Саадак, Мажурум-Тал);

– улица Абая (дом №115).

В Чуйской области с 6:00 до 17:00:

– село Аламудун (улицы Чугуева, Панфилова, Горького, Чернышевского, Гоголя, Кавказский тупик, Набережная, Школьная, Логвиненко, Алма-Атинская (дома №№ 1-300), район ГЭС-2 (от улицы Набережной до Алма-Атинской).

С 9:00 до 17:00:

– села Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная);

– села Селекционное, Верхний Орок, Нижний Орок, поселок Геологов (новостройка, улица Новостройка);

– село Романовка (улицы Комсомольская, Набережная, Пионерская, Полевая);

– село Тош-Булак (кошары).