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В каких районах Бишкека и Чуйской области 9 августа отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441788-ru.html

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8 августа 2017, 18:47       Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 9 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
– 8 микрорайон, (дома №№ 1, 1Б, 1А, 1/4), микрорайон "Восток-5" (дома №№ 14, 6/5, 7/5), жилмассив "Учкун";
– улицы Эркиндик, Щербакова;
– улицы Сыдыкова, Исанова, Керимбекова, Токтогула, проспект Манаса, улицы Ахунбаева, Байтик баатыра, Попова, Джантошева, Тыныстанова; Садырбаева, Масалиева, Минкуш.
С 9:00 до 17:00:
– жилмассивы "Мурас-Ордо", "Касым", микрорайон "Достук";
– жилмассив "Арча-Бешик" (квадрат, ограниченный улицами Чатыр-Кол, Баба-Ата, Айылчиева, Садырбаева);
– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Саадак, Мажурум-Тал);
– улица Абая (дом №115).
В Чуйской области с 6:00 до 17:00:
– село Аламудун (улицы Чугуева, Панфилова, Горького, Чернышевского, Гоголя, Кавказский тупик, Набережная, Школьная, Логвиненко, Алма-Атинская (дома №№ 1-300), район ГЭС-2 (от улицы Набережной до Алма-Атинской).
С 9:00 до 17:00:
– села Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная);
– села Селекционное, Верхний Орок, Нижний Орок, поселок Геологов (новостройка, улица Новостройка);
– село Романовка (улицы Комсомольская, Набережная, Пионерская, Полевая);
– село Тош-Булак (кошары).

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