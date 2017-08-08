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Напавшие на журналистку Карачач Шакирову водворены в СИЗО

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/napavs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441787-ru.html

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8 августа 2017, 18:10       Комментарии

Пятеро из шести напавших на журналистку Карачач Шакирову людей водворены в СИЗО на два месяца, еще один человек находится под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
Нападавшим вменяют совершение преступлений по двум статьям — «Хулиганство» и «Применение насилия в отношении представителя власти».
Напомним, 2 августа журналистку избили во время съемок на одной из квартир в Бишкеке. По словам Карачач Шакировой, на нее напали геи и транссексуалы. Нападавшие разбили фотокамеру, порвали одежду на девушке, избили ее и сорвали ювелирные украшения. Со множественными ушибами К.Шакирову госпитализировали в БНИЦТО.

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