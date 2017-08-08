Напавшие на журналистку Карачач Шакирову водворены в СИЗО

8 августа 2017, 18:10 Комментарии

Пятеро из шести напавших на журналистку Карачач Шакирову людей водворены в СИЗО на два месяца, еще один человек находится под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Нападавшим вменяют совершение преступлений по двум статьям — «Хулиганство» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, 2 августа журналистку избили во время съемок на одной из квартир в Бишкеке. По словам Карачач Шакировой, на нее напали геи и транссексуалы. Нападавшие разбили фотокамеру, порвали одежду на девушке, избили ее и сорвали ювелирные украшения. Со множественными ушибами К.Шакирову госпитализировали в БНИЦТО.