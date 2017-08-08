На отеле Трампа в Нью-Йорке появилось изображение Путина

8 августа 2017, 18:25 Комментарии

На фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке, который принадлежит президенту США Дональду Трампу, появилась проекция с изображением президента России, российским флагом и подписью якобы от лица Путина Happy to help, bro! (Рад помочь, бро), Follow the money (Следуй за деньгами) и по-русски "Крепись, братан". Об этом сообщает Business Insider.

Перед зданием маршировали люди в форме, похожей на военную, и с флагом России в руках. Организатор акции — журналист Робин Белл — разместил в Твиттере несколько видеороликов.

Проекция с изображением Путина появилась через несколько дней после того, как спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования вмешательства России в прошлогодние выборы. Мюллер выясняет, имел ли место в ходе прошлогодней предвыборной кампании сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.