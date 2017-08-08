Новый этап кыргызско-узбекских отношений. Интервью с послом Узбекистан в КР

8 августа 2017, 17:56 Комментарии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов рассказал агентству "Кабар" о кыргызско-узбекских отношениях и перспективе сотрудничества соседних государств.

Кыргызстан и Узбекистан: новый этап развития сотрудничества

- Я хотел бы начать с мудрой пословицы, что соседи от бога и их не выбирают.

Взаимоотношения с соседями – это приоритет во внешней политике Узбекистана. И мы заинтересованы развивать взаимовыгодные и дружеские отношения с ближайшими соседями. Таково содержание стратегии развития по пяти приоритетным направлениям, подписанной президентом Шавкатом Мирзиеевыем. И этот документ определяет многие направления нашего двустороннего сотрудничества с Кыргызстаном, это первое.

Второй момент, мы высоко ценим дружественные отношения с Кыргызстаном. Темп и высокий настрой придали визиты глав наших государств: в Самарканде и на полях ШОС в Астане, которые определили основное направление двустороннего сотрудничества на ближайшую перспективу. В этом русле можно сказать, что сегодня у нас активно идет политический диалог. В Ташкенте, Бишкеке и Тамчы прошли консультации внешнеполитических ведомств. Недавно закончились консультации между Министерствами внутренних дел и авиационными властями. Представители деловой и туристический отраслей постоянно присутствуют на взаимных международных выставках, форумах, ярмарках и эта работа продолжается.

У нас идет хорошее приграничное сотрудничество. Я бы хотел отметить, что обмен визитами наших делегаций в Ош и Андижан осенью прошлого года дали толчок развитию двустороннего сотрудничества не только между приграничными зонами, но и всему характеру двусторонних отношений. Кроме того мы работаем над документом по сотрудничеству в приграничной зоне. Это будет широкая программа, принятие этого документа, уверен, придаст плановый характер нашим отношениям.

Также, недавно мы подписали межправительственное соглашение по строительству общеобразовательной школы в городе Ош. Это будет дар узбекского народа народу Кыргызстана. В культурно-гуманитарном плане если отметить, то Ошский театр им. Бабура побывал с гастролями по городам Узбекистана, Ташкенсткий театр также был гостем в Кыргызстане. Прошла также в Бишкеке широкая выставка народного художника Узбекистана Мухтара Исанова. Это вызвало большой интерес у зрителей.

С августа прошлого года по настоящее время идет активный переговорный процесс по делимитации и демаркации госграниц по углублению не только сотрудничества, но и придания нашим двусторонним отношениям предсказуемый характер. Все наши министерства и ведомства, деловая активность и туристическая отрасли заинтересованы придать новый импульс нашим отношениям.

Экономические показатели

- По итогам 2016 года товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном достиг около 170 млн долларов. По сравнению с предыдущими годами идет рост, но в общем объеме эта маленькая цифра. Президенты во время встречи в Самарканде поставили цель, чтобы поднять эту планку до 500 млн долларов. Для этого есть большие резервы и возможности. Экономика находится на подъеме и вся продукция, которая производится, конкурентоспособна на кыргызском рынке. Это и сельхозтехника, и продукты машиностроения, текстильные изделия, сельхозпродукция и т.д.

По итогам 5 месяцев 2017 года товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил свыше 70 млн долларов.

Кроме того, для того, чтобы развивать торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами действует режим свободной торговли. Плюс в этом году Кыргызстан подписал и ратифицировал протокол о присоединении Узбекистана к Договору о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Это дает возможность осуществлять торговлю по принципу, который заложен в нем. Я говорю о договоре СНГ, потому что Кыргызстан является членом ЕАЭС и ВТО. Мы входим только в состав СНГ и у нас обязательства только по данному документу.

Еще одним хорошим механизмом развития двусторонней торговли – решение всех вопросов через межправительственные комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Немаловажно, что сотрудничество может осуществляться по приграничной торговле и путем открытия торговых домов. Это станет мощным толчком, чтобы потребители узнали о нашей продукции, приходя в эти торговые дома.

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан

- Проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан даст возможность создать для экономики трех стран выход к берегам морей и океанов, это, во-первых. Во-вторых, это будет связующим звеном в Великом Шелковом пути. И о поддержке этого проекта наш президент четко сказал на саммите ШОС в Астане. Более того, он предложил создать совет железнодорожников, чтобы они могли регулярно встречаться и обсуждать эти проекты.

Говоря о маршруте, который будет проходить через территорию Кыргызстана, то мы уважаем выбор кыргызской стороны по его определению, потому что это суверенное право Кыргызстана.

Далее, железнодорожники Узбекистана имеют уникальный и богатый опыт строительства железной дороги, как в РУз, так и за ее пределами. Соответственно, если будет согласие Кыргызстана и финансирование, то они могли бы принять участие, например, при строительстве дороги на территории КР.

Мы поддерживаем предлагаемый Кыргызстаном новый маршрут, потому что он проходит по их территории.

Туризм

- По авиарейсу Ташкент-Тамчы с 4 июля по 1 августа осуществлено 5 рейсов. За эти 5 рейсов прибыло порядка 800 человек. Уникальность проекта в том, что в день отлета этим рейсом пользуются не только узбекистанцы, которые отдохнули на Иссык-Куле, но и кыргызстанцы и иностранцы. Есть много случаев, когда этот рейс стал связующим звеном. Кстати я здесь не учел рейсы, которые пребывают в Бишкек или путем наземного транспорта. Они все могут отдыхать на Иссык-Куле. Таких данных у меня нет.

Есть еще один момент, между туркомпаниями Кыргызстана и Узбекистана есть договоренность, что они делают туры по городам Самарканд, Ташкент и Бухара. Ежемесячно, по нашим данным, переходят границу с туристической целью 60 человек из Кыргызстана.

Беседовала Мехриниса Сулайманова

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