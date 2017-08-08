Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.56 $/гр (+0.13) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Напавшие на журналистку Карачач Шакирову водворены в СИЗОНапавшие на журналистку Карачач Шакирову водворены в СИЗОДекларация—2016: Сколько в 2016 году заработало руководство Минздрава?Декларация—2016: Сколько в 2016 году заработало руководство Минздрава?

В Кыргызпатенте обсудили защиту авторских прав на программное обеспечение

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441784-ru.html

Похожие новости

С.Жээнбеков: К 2022 году в Кыргызстане все, даже самые отдаленные села, будут обеспечены чистой питьевой водой

Посол КР в Японии обсудил с японскими властями вопросы многостороннего сотрудничества

Жээнбеков обсудил с узбекским коллегой предстоящее заседание по делимитации и демаркации госграницы

Жээнбеков со своим узбекским коллегой обсудил вопросы госграниц по телефону

Главы правительств КР и РУз обсудили подготовку к заседаниям МПК по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы

8 августа 2017, 18:04       Комментарии

БИШКЕК, 08.80.17. /Кабар/. В Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве КР (Кыргызпатент) состоялся круглый стол на тему: "Актуальные проблемы защиты авторских прав в сфере программного обеспечения. Защита прав разработчиков". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Круглый стол прошел в рамках предваряющих мероприятий V Международного форума "Антиконтрафакт-2017" по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, который пройдет 14-16 сентября 2017 года, в Бишкеке.
Целью проведения мероприятия является обсуждение и пропаганда актуальных вопросов защиты авторских прав на программное обеспечение, обмен опытом в вопросах правомерного использования компьютерных программ, взаимодействие государства и предпринимательского сообщества по защите объектов интеллектуальной собственности в области программного обеспечения.
С приветственным словом выступил заместитель председателя Кыргызпатента Самат Байзаков. Он отметил национальную программу цифровой трансформации "Таза Коом", которая направлена на повсеместный переход к цифровой инфраструктуре. В основе цифровизации лежит программное обеспечение, в этой связи вопросы обеспечения надлежащей правовой охраны объектов интеллектуальной собственности как никогда актуальны.
В ходе круглого стола специалист из Москвы по лицензионному соответствию и управлению программными активами Microsoft MC CIS Андрей Волов рассказал об объектах лицензирования, каналах и ценностях приобретения лицензионного программного обеспечения. Кроме того, были представлены и активно обсуждены доклады о регистрации программного обеспечения, баз данных в Кыргызпатенте, первичных признаках контрафактности программного обеспечения 1С, и защите авторских прав на программное обеспечение.
Содействие выработке стратегии защиты авторских прав на программное обеспечение совместными усилиями представителей разработчиков программного обеспечения, юристов и государственных органов стал ключевым вопросом, который обсуждался в работе круглого стола.
Соорганизаторами круглого стола являются Юридическая фирма "АРТЕ", Компания "Майкрософт", ОсОО "1С-Като Экономикс". Участниками мероприятия являются представители организаторов, а также представители Первомайского районного суда и прокуратуры г.Бишкек, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, Государственной таможенной службы, Государственной судебно- экспертной службы, Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум