В Кыргызпатенте обсудили защиту авторских прав на программное обеспечение

8 августа 2017, 18:04 Комментарии

БИШКЕК, 08.80.17. /Кабар/. В Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве КР (Кыргызпатент) состоялся круглый стол на тему: "Актуальные проблемы защиты авторских прав в сфере программного обеспечения. Защита прав разработчиков". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Круглый стол прошел в рамках предваряющих мероприятий V Международного форума "Антиконтрафакт-2017" по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, который пройдет 14-16 сентября 2017 года, в Бишкеке.

Целью проведения мероприятия является обсуждение и пропаганда актуальных вопросов защиты авторских прав на программное обеспечение, обмен опытом в вопросах правомерного использования компьютерных программ, взаимодействие государства и предпринимательского сообщества по защите объектов интеллектуальной собственности в области программного обеспечения.

С приветственным словом выступил заместитель председателя Кыргызпатента Самат Байзаков. Он отметил национальную программу цифровой трансформации "Таза Коом", которая направлена на повсеместный переход к цифровой инфраструктуре. В основе цифровизации лежит программное обеспечение, в этой связи вопросы обеспечения надлежащей правовой охраны объектов интеллектуальной собственности как никогда актуальны.

В ходе круглого стола специалист из Москвы по лицензионному соответствию и управлению программными активами Microsoft MC CIS Андрей Волов рассказал об объектах лицензирования, каналах и ценностях приобретения лицензионного программного обеспечения. Кроме того, были представлены и активно обсуждены доклады о регистрации программного обеспечения, баз данных в Кыргызпатенте, первичных признаках контрафактности программного обеспечения 1С, и защите авторских прав на программное обеспечение.

Содействие выработке стратегии защиты авторских прав на программное обеспечение совместными усилиями представителей разработчиков программного обеспечения, юристов и государственных органов стал ключевым вопросом, который обсуждался в работе круглого стола.

Соорганизаторами круглого стола являются Юридическая фирма "АРТЕ", Компания "Майкрософт", ОсОО "1С-Като Экономикс". Участниками мероприятия являются представители организаторов, а также представители Первомайского районного суда и прокуратуры г.Бишкек, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, Государственной таможенной службы, Государственной судебно- экспертной службы, Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве КР.