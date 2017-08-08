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Сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет с Реалом" за Суперкубок УЕФА

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/segodnia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441783-ru.html

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8 августа 2017, 18:14       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.2017. /Кабар/. Сегодня, 8 августа, английский "Манчестер Юнайтед" сыграет с испанским "Реалом" в матче за Суперкубок УЕФА, в котором традиционно встречаются победители Лиги Европы УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА.
Поединок состоится в Скопье. Македония впервые примет еврокубковый финал.
Матч начнется в 00.45 по бишкекскому времени.
"МЮ" станет первым с 2013 года участником Суперкубка УЕФА не из Испании, сообщается на сайте УЕФА.
Для "сливочных" это будет шестой Суперкубок УЕФА. В 1998 и 2000 годах они терпели поражения, но затем одержали три победы – над "Фейеноордом" (2002) и "Севильей" (2014, 2016).
"Красные дьяволы" выигрывали Суперкубок УЕФА в 1991 году, когда одолели "Црвену Звезду" на "Олд Траффорд" (1:0) благодаря голу Брайана Макклэра. В 1999-м и 2008-м "МЮ" проиграл "Лацио" и "Зениту" соответственно.
Суперкубок УЕФА проводится с 1973 года.

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