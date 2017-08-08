Правительство увеличит объем средств, выделяемых на улучшение условий работы учителей и медиков

8 августа 2017, 17:52 Комментарии

В 2010 году на сферу образования из бюджета было предусмотрено 12 млрд 600 млн сомов. А в этом году эта сумма составила 36 млрд сомов. Об этом в интервью КТРК заявил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он отметил, что по объему выделенных средств сфере образования Кыргызстан вошел в число 11 передовых стран. По сравнению с 2015 годом в 2016 году объем увеличился на 3,7 млрд сомов.

"В 2016 году доходная часть нашего бюджета увеличилась на 11 млрд сомов. Это хороший показатель. В этом году по итогам 6 месяцев доходная часть бюджета увеличилась еще на 8 млрд 400 млн сомов. Налоговые поступления также увеличились на 4,5 млрд сомов. В следующем году намерены добиться увеличения до 10 млрд сомов. Есть возможность увеличить объем средств, выделяемых социальной сфере. Если в 2015 году для этих целей было предусмотрено 2,5 млрд сомов, то в 2016 году оно достигло 5 млрд 400 млн сомов", - рассказал премьер-министр.

По его словам, правительство увеличивает объем выделяемых средств на улучшение условий работы учителей и медиков. На ремонт больниц, школ, социальных объектов, домов культуры. "И в этом году эта сумма не будет меньше 6 млрд сомов. Наша цель - довести этот показатель до 8 млрд сомов", - заявил С.Жээнбеков.