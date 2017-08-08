Декларация—2016: Сколько в 2016 году заработало руководство Минздрава?

8 августа 2017, 18:01 Комментарии

Министр здравоохранения Кыргызстана Батыралиев Талантбек Абдуллаевич 2016 году заработал по основному месту работы 518 тыс. 458 сомов. Об этом говорится в сводных сведениях о доходах, расходах и имуществе за 2016 год, размещенных на сайте ГКС.

Он указал, что владеет домом площадью 235,7 кв.м. Сколько заработали его близкие родственники, не указано, но они владеют квартирой площадью 117,9 кв.м.

Статс-секретарь министерства Кийизбаева Жазгуль Ильичевна заработала 940 тыс. 922 сома по месту основной работы, также она передала в доверительное управление 100% ОсОО. Ее близкий родственник за 2016 года заработал 22 тыс. сомов.

Заместитель министра Мурзалиев Амангельды Джолдошбекович заработал 431 тыс. 4 сома по основному месту работы. Также он указал, что владеет квартирой площадью 30 кв.м.

Его близкий родственник заработал 618 тыс. 89 сомов по основному месту работы.

Следующий заместитель министра Горин Олег Вячеславович заработал 395 тыс. 365 сомов по основному месту работы, владеет двумя домами площадями 27 кв.м и 99,8 кв.м. Также О.Горин владеет автомашинами Volkswagen Golf 2 и Honda SR-V.

Его близкий родственник заработал 307 тыс. 1 сом по основному месту работы, а также владеет квартирой площадью 63 кв.м.

За 2016 год директор Департамента профилактики заболеваний и экспертизы Толо Исаков заработал 299 тыс. 838 сома по месту основной работы, а также получил 280 тыс. от продажи 7 голов крупного рогатого скота, 110 тыс. от продажи 2 лошадей. В расходах за прошедший год директор департамента указал 221 тыс. сомов. Также он владеет домом площадью 54 кв.м, земельными участками площадью 0,8 и 0,5 соток, автомобилем марки "Мицубиси Поджеро".

Его близкие родственники получили в качестве дохода 864 тыс. сомов, в расходах они указали сумму 350 тыс. сомов (на строительство дома). Во владениях указан недостроенный дом площадью 140 кв.м.