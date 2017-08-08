ДТП с маршруткой в жилмассиве — Минздрав КР рассказал о пострадавших

8 августа 2017, 17:57 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. После ДТП на юго-западе Бишкека госпитализирована 16-летняя девушка, остальные пострадавшие отпущены домой, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Во вторник утром в столичном жилмассиве "Арча Бешик" произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса и минивэна. В результате погибла 19-летняя девушка, 11 человек пострадали.

Одна из пострадавших госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой. По словам главврача Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Алмаза Кубатбекова, ее состояние удовлетворительное. У остальных десяти граждан диагностированы ушибы мягких тканей, им оказана амбулаторная помощь.

О самых страшных авариях, участниками которых стали маршрутные микроавтобусы читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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