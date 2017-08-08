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Выборы мэра Кара-Балты состоятся 25 августа

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/vybory...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441776-ru.html

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8 августа 2017, 17:54       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР назначила выборы мэра города Кара-Балта на 25 августа 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
В комиссии подчеркивают, что соответствующее решение было принято на сессии Кара-Балтинского городского кенеша, которая состоялась 7 августа.
По данным ЦИК, в рамках сессии также был избран председатель вышеуказанного кенеша, им стал Азимкул Боромбаев. Известно, что на должность председателя городского кенеша претендовали два кандидата, Т.Суюмбаев от фракции "Эламан" и А.Боромбаев от фракции "Мекеним Кыргызстан".
Выборы прошли методом тайного голосования, победитель набрал 18 голосов депутатов из 30 участвовавших  на голосовании.
Напомним, согласно пункта 3 статьи 37 Закона КР "О местном самоуправлении", выборы председателя кенеша считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов кенешей.

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