Выборы мэра Кара-Балты состоятся 25 августа

8 августа 2017, 17:54 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР назначила выборы мэра города Кара-Балта на 25 августа 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В комиссии подчеркивают, что соответствующее решение было принято на сессии Кара-Балтинского городского кенеша, которая состоялась 7 августа.

По данным ЦИК, в рамках сессии также был избран председатель вышеуказанного кенеша, им стал Азимкул Боромбаев. Известно, что на должность председателя городского кенеша претендовали два кандидата, Т.Суюмбаев от фракции "Эламан" и А.Боромбаев от фракции "Мекеним Кыргызстан".

Выборы прошли методом тайного голосования, победитель набрал 18 голосов депутатов из 30 участвовавших на голосовании.

Напомним, согласно пункта 3 статьи 37 Закона КР "О местном самоуправлении", выборы председателя кенеша считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов кенешей.