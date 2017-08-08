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Готов предварительный список избирателей, в него вошли почти 3 млн кыргызстанцев

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/gotov-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441775-ru.html

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8 августа 2017, 18:01       Комментарии

Государственная регистрационная служба передала в Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов предварительный список избирателей на предстоящие выборы президента.
По данным ГРС, в него включены граждане Кыргызстана, достигшие 18 летнего возраста и прошедшие биометрическую регистрацию, количество которых составило – 2 млн 914 тыс. 588 избирателей.
"С 15 августа предварительные списки избирателей будут вывешены в избирательных участках для ознакомления. Уточните себя в списках избирателей: в своих участках по месту прописки, на сайте www.shailoo.srs.kg, в Call-центре по номеру 119 и путем отправки смс-сообщения на номер 119 с указанием в тексте персонального идентификационного номера по всем операторам связи республики (звонок и отправка СМС-сообщения на номер 119 бесплатно)", – говорится в сообщении.

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