Готов предварительный список избирателей, в него вошли почти 3 млн кыргызстанцев

8 августа 2017, 18:01 Комментарии

Государственная регистрационная служба передала в Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов предварительный список избирателей на предстоящие выборы президента.

По данным ГРС, в него включены граждане Кыргызстана, достигшие 18 летнего возраста и прошедшие биометрическую регистрацию, количество которых составило – 2 млн 914 тыс. 588 избирателей.

"С 15 августа предварительные списки избирателей будут вывешены в избирательных участках для ознакомления. Уточните себя в списках избирателей: в своих участках по месту прописки, на сайте www.shailoo.srs.kg, в Call-центре по номеру 119 и путем отправки смс-сообщения на номер 119 с указанием в тексте персонального идентификационного номера по всем операторам связи республики (звонок и отправка СМС-сообщения на номер 119 бесплатно)", – говорится в сообщении.