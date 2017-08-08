Трансвеститы, напавшие на журналистку и милиционеров, находятся в СИЗО в ожидании суда

8 августа 2017, 17:39 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Пятеро из шестерых напавших на журналистку агентства "Радар" Карачач Шакирову и на сотрудников милиции водворены в СИЗО, и ожидают суда. Об этом агентству "Кабар" рассказал глава пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов.

По его данным, против пятерых задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Шестой находится под подпиской о невыезде. Судебные слушания по их делу начнутся через два месяца.

Напомним, 2 августа во время съемок сюжета совместно с сотрудниками МВД на группу информационного агентства "Радар" напали пять трансвеститов, и сломали им камеру. В итоге, утром 3 августа журналистка с множественными ушибами была доставлена и в срочном порядке госпитализирована в БНИЦТО. А шесть правонарушителей были водворены в ближайшее отделение милиции для проведения допроса и выяснения их личности.