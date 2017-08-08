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С.Жээнбеков: К 2022 году в Кыргызстане все, даже самые отдаленные села, будут обеспечены чистой питьевой водой

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441772-ru.html

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8 августа 2017, 17:32       Комментарии

Правительство ставит себе целью в течение 5 лет обеспечить все регионы Кыргызстана чистой питьевой водой. Для этого будут приложены все усилия. Об этом во время интервью КТРК заявил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он отметил, что проблема чистой питьевой воды - одна из самых актуальных для страны.
"Наша страна славится обилием источников воды, множеством ледников, но в то же время только 45 процентов сел обеспечены чистой питьевой водой. Есть проекты, направленные на решение этого вопроса, они все находятся под контролем президента А.Атамбаева", - сообщил премьер-министр.
По его словам, в общей сложности на эти цели необходимо 30 млрд сомов. "Успешно завершились переговоры по выделению 19 млрд сомов со стороны внешних инвесторов, при этом наш вклад составит 200 млн сомов. Изначально речь шла о 100 млн сомов, но мы увеличили эту сумму до 200 млн сомов. Продолжаются переговоры по привлечению инвестиций в сумме 6,7 млрд сомов", - рассказал С.Жээнбеков.

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