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Подробности аварии маршрутного такси в Арча-Бешике. Диагнозы и видео ДТП

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364504_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441771-ru.html

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8 августа 2017, 17:15       Комментарии

Сегодня, 8 августа, в районе жилого массива Арча-Бешик примерно 8.20 произошло ДТП. В аварию на пересечении улиц Шералиева и А. Масалиева (Южная магистраль) попали маршрутное такси "Мерседес Спринтер" и "Фольксваген Транспортер".
По предварительной информации правоохранителей, виновником аварии стал водитель "Фольксвагена", так как он выехал на перекресток уже на красный сигнал светофора.
В свою очередь в Министерстве здравоохранения рассказали, что всего в ДТП пострадали 12 человек, из них один пассажир был госпитализирован в БНИЦТиО. Кроме того, еще одна девушка погибла на месте.
Минздрав приводит диагнозы пострадавших в аварии.
<li>Э. к. Б., 1992 г.р. Ушиб мягких тканей грудной клетки и левой кисти - амбулаторно;</li><li>Н. З., 1980 г.р. Ушиб мягких тканей грудной клетки - амбулаторно;</li><li>Н. Д., 1997 г.р. Ушиб мягких тканей грудной клетки и брюшной клетки - амбулаторно;</li><li>А. к. Ж., 1996 г.р. Ушиб и ссадина с/3 левой голени - амбулаторно;</li><li>К. Ж., 1984 г.р. Ушиб мягких тканей грудной клетки - амбулаторно;</li><li>Т. у А., 1998 г.р. Ушиб мягких тканей грудной клетки и брюшной стенки - амбулаторно;</li><li>А. М., 1991 г.р. Ушиб мягких тканей голени - амбулаторно;</li><li>М. у Б., 1993 г.р. Ушиб мягких тканей головы - амбулаторно; </li><li>Д. к А., 1995 г.р. Ушиб мягких тканей и волосистой части головы - амбулаторно; </li><li>А. А., 1980 г.р. Ушиб мягких тканей головы - амбулаторно;</li><li>Т. к А., 2001 г.р. ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей позвоночника БНИЦТ и О.К. А., 1998 г.р. Скончалась на месте ДТП.</li>
Стоит отметить, в сети уже появилось видео, на котором зафиксирован момент ДТП в жилом массиве Арча-Бешик. На нем видно, как именно автомобиль марки "Фольксваген Транспортер" протаранил "Мерседес Спринтер".

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