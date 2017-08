ДТП с маршрутками, ужаснувшие кыргызстанцев в 2017 году

8 августа 2017, 17:40 Комментарии

БИШКЕК, 8 авг - Sputnik. С начала 2017 года в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кыргызстана погибли 349 человек. Sputnik в сотрудничестве с Главным управлением патрульной милиции МВД ведет статистику аварий со смертельным исходом.

В этом материале приведена информация о самых страшных авариях, участниками которых стали маршрутные микроавтобусы.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Максат ЭлебесовСмертельную аварию с маршруткой в Бишкеке сняла камера наблюдения 8 августа в столичном жилмассиве "Арча-Бешик" минивэн Volkswagen Transporter столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter, который двигался по маршруту №202. От удара маршрутка опрокинулась на бок. Погибла 19-летняя девушка, пострадали около двух десятков человек. По предварительной версии, водитель Volkswagen выехал на запрещающий сигнал светофора.

4 августа на объездной трассе в районе села Алга в кювет вылетели пассажирский бус и легковушка. Пострадали женщина, ее маленькая дочь и два пассажира маршрутки. Микроавтобус следовал из Кемина в Бишкек, когда со второстепенной дороги выехал автомобиль Toyota RAV4, который не пропустил его.

3 августа в ДТП на Иссык-Куле пострадали 10 человек. Группа танцоров из Узбекистана ехала в аэропорт "Манас" после отдыха на озере. На 17-м километре дороги Балыкчи - Ананьево - Каракол маршрутка столкнулась с легковушкой Mazda Premacy. Врачи зафиксировали у пострадавших различные травмы, в том числе переломы и сотрясение мозга.

20 июля на пересечении улиц Ахунбаева и Байтик Баатыра в столице столкнулись два пассажирских микроавтобуса. По данным очевидца, водитель с маршрута №225 пытался обогнать коллегу со 199-го маршрута и въехал в бус сзади. Несколько человек пострадали, один потерял сознание от сильного удара.

20 мая маршрутка насмерть сбила девушку в Бишкеке. ДТП произошло на пересечении проспекта Ден Сяопина и улицы Мессароша прямо на пешеходном переходе. Девушке было 20 лет, от полученных травм она скончалась.

19 мая микроавтобус также сбил девушку на "зебре". Первый ряд автомобилей пропустил пешехода, а едущая позади красная маршрутка, не сбавляя скорости, врезалась в стоящее впереди легковое авто, из-за чего оно, двигаясь по инерции, сбило девушку. Пострадавшую доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, но спасти ее не удалось.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код© видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуПоявилось видео момента аварии с маршруткой в центре Бишкека 16 апреля на пересечении улиц Байтик Баатыра и Горького пассажирский микроавтобус столкнулся с легковушкой, опрокинулся и "проехал" на боку несколько десятков метров. Погибших не было, но пострадали девять человек. Следствие доказало вину водителя маршрутки, и компанию ОсОО "Мейкин", где он работал, лишили лицензии.

Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });