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"Кыргызтелеком" до конца 2017 года откроет 45 бесплатных точек Wi-Fi по республике

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441767-ru.html

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8 августа 2017, 17:06       Комментарии

"Кыргызтелеком" до конца 2017 года планирует открыть 45 бесплатных точек доступа в интернет через сети Wi-Fi по республике. Об этом на заседании коллегии Фонда управления государственным имуществом заявил глава компании Нурлан Мадаминов.
Планируется открыть Wi-Fi точки в социальных объектах, местах скопления туристов, образовательных учреждениях и других. Кроме того, компания проводит модернизацию имеющейся сети Wi-Fi точек по стране. Процедура позволит увеличить количество одновременных пользователей интернета.
Добавим, что путем переговоров в первом полугодии "Кыргызтелеком" добился снижения цены закупаемого внешнего интернет трафика. Причем тариф снижен даже по сравнению с ценой до ее повышения в августе 2016 года. Сегодня компания закупает один мегабит за $13. До повышения цена составляла $15.
Напомним, в августе прошлого года АО "Казахтелеком" поднял для Кыргызстана цену на интернет в несколько раз, в результате чего цена за один мегабит достигала $30.
"Помимо снижения цены удалось увеличить объем внешнего канала, что позволило улучшить качество предоставляемых услуг доступа в интернет нашим клиентам", – проинформировал Мадаминов.

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