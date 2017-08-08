"Кыргызтелеком" до конца 2017 года откроет 45 бесплатных точек Wi-Fi по республике

8 августа 2017, 17:06 Комментарии

"Кыргызтелеком" до конца 2017 года планирует открыть 45 бесплатных точек доступа в интернет через сети Wi-Fi по республике. Об этом на заседании коллегии Фонда управления государственным имуществом заявил глава компании Нурлан Мадаминов.

Планируется открыть Wi-Fi точки в социальных объектах, местах скопления туристов, образовательных учреждениях и других. Кроме того, компания проводит модернизацию имеющейся сети Wi-Fi точек по стране. Процедура позволит увеличить количество одновременных пользователей интернета.

Добавим, что путем переговоров в первом полугодии "Кыргызтелеком" добился снижения цены закупаемого внешнего интернет трафика. Причем тариф снижен даже по сравнению с ценой до ее повышения в августе 2016 года. Сегодня компания закупает один мегабит за $13. До повышения цена составляла $15.

Напомним, в августе прошлого года АО "Казахтелеком" поднял для Кыргызстана цену на интернет в несколько раз, в результате чего цена за один мегабит достигала $30.

"Помимо снижения цены удалось увеличить объем внешнего канала, что позволило улучшить качество предоставляемых услуг доступа в интернет нашим клиентам", – проинформировал Мадаминов.