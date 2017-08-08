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На Иссык-Куле 4 спецмашины скорой помощи обслуживают людей в радиусе 160 кмНа Иссык-Куле 4 спецмашины скорой помощи обслуживают людей в радиусе 160 кмМинистр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов владеет пионерским лагеремМинистр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов владеет пионерским лагерем

По 15,2 тыс сомов на руки. Катарский фонд оказал помощь 154 детям сиротам

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/katarskii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441766-ru.html

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8 августа 2017, 17:04       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сегодня в Бишкеке Катарская благотворительная организация оказала материальную помощь 154 детям из неполных семей Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Государства Катар в КР.
По их данным, каждому ребенку было вручено по 15 тыс. 220 сомов, а общая сумма благотворительной акции составила 2 млн. 343 тыс. 880 сомов.
В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Катар в КР Мохамед бин Арар Аль-Наими, депутат Жогорку Кенеше Алмаз Эргешов и представители первомайского акимиата города Бишкек.
Для справки: Катарская благотворительная организация ведет свою деятельность в КР с 2003 года через своих партнеров. С мая текущего года она открыла офис в Бишкеке. Основным направлением ее деятельности является социально-гуманитарная помощь, в частности в сфере образования, здравоохранения, помощь сиротам и в чрезвычайных ситуациях.

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