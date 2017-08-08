По 15,2 тыс сомов на руки. Катарский фонд оказал помощь 154 детям сиротам

8 августа 2017, 17:04 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Сегодня в Бишкеке Катарская благотворительная организация оказала материальную помощь 154 детям из неполных семей Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Посольства Государства Катар в КР.

По их данным, каждому ребенку было вручено по 15 тыс. 220 сомов, а общая сумма благотворительной акции составила 2 млн. 343 тыс. 880 сомов.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Катар в КР Мохамед бин Арар Аль-Наими, депутат Жогорку Кенеше Алмаз Эргешов и представители первомайского акимиата города Бишкек.

Для справки: Катарская благотворительная организация ведет свою деятельность в КР с 2003 года через своих партнеров. С мая текущего года она открыла офис в Бишкеке. Основным направлением ее деятельности является социально-гуманитарная помощь, в частности в сфере образования, здравоохранения, помощь сиротам и в чрезвычайных ситуациях.