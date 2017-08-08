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В Ошской области проводится рейд "За рулём" и "Сыпучий груз"

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-7-raion...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441763-ru.html

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8 августа 2017, 17:09       Комментарии

Ош, 08.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В 7 районах Ошской области на водителей транспортных средств со стороны сотрудников Ошской областной патрульной милиции проводится рейд "За рулём" и "Сыпучий груз". Об этом сообщили в пресс-службе Ошской областной патрульной милиции.
По данным пресс-службы, с 8 августа по 10 августа проводится рейд на водителей транспортных средств. По рейду "Сыпучий груз" на водителей, нарушивших статью 226 ПДД (Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки) были составлены протоколы из-за перевозки сыпучих грузов автотранспортом без защитных пологов, не обеспечение герметичности грузов и запорных устройств.
Параллельно данному рейду в 7 районах Ошской области проводится рейд "За рулём" на водителей, превысивших скорость и за несоблюдение правил дорожного движения составлены административные протоколы.
Целью данного мероприятия является предотвращение количества дорожно-транспортных происшествий и проведение профилактики среди водителей.

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