В Ошской области проводится рейд "За рулём" и "Сыпучий груз"

8 августа 2017, 17:09 Комментарии

Ош, 08.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В 7 районах Ошской области на водителей транспортных средств со стороны сотрудников Ошской областной патрульной милиции проводится рейд "За рулём" и "Сыпучий груз". Об этом сообщили в пресс-службе Ошской областной патрульной милиции.

По данным пресс-службы, с 8 августа по 10 августа проводится рейд на водителей транспортных средств. По рейду "Сыпучий груз" на водителей, нарушивших статью 226 ПДД (Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки) были составлены протоколы из-за перевозки сыпучих грузов автотранспортом без защитных пологов, не обеспечение герметичности грузов и запорных устройств.

Параллельно данному рейду в 7 районах Ошской области проводится рейд "За рулём" на водителей, превысивших скорость и за несоблюдение правил дорожного движения составлены административные протоколы.

Целью данного мероприятия является предотвращение количества дорожно-транспортных происшествий и проведение профилактики среди водителей.