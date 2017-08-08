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Из 966 нефункционирующих госпредприятий правительство ликвидирует 118 — ФУГИ

Источник:
http://kabar.kg/news/iz-966-ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441762-ru.html

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8 августа 2017, 17:23       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.2017 /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Из 996 нефункционирующих государственных предприятий Правительство приняло решение о ликвидации 118 госпредприятий. Курирующими ведомствами ведутся соответствующие мероприятия. Об этом сегодня на заседании коллегии сообщил председатель ФУГИ Болсунбек Казаков
"По состоянию на 1 июля 2017 года количество функционирующих госпредприятий составляет 140 единиц. По итогам первого полугодия поступление средств от чистой прибыли государственных предприятий составило 85,4 млн сомов. При этом общая сумма задолженности госпредприятий по отчислению части чистой прибыли составляет 431,4 млн сомов, в том числе задолженность ГП "НК "Кыргыз темир жолу" 412,5 млн сом", - сообщил Казаков.
По его словам ФУГИ проводит анализ бизнес-планов и стратегий развития госпредприятий.
"На сегодняшний день 38 госпредприятиями представлены бизнес-планы и стратегии развития на краткосрочный и среднесрочный периоды", - добавил Казаков.
Из функционирующих госпредприятий ФУГИ 35 реорганизованы путем присоединения, 86 госпредприятий преобразованы в государственные учреждения, 4 госпредприятия ликвидировано.

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