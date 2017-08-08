Что происходит в Бишкеке, пока вы спите — о работе "тазалыковцев"

8 августа 2017, 17:14 Комментарии

Ежеутрене, пока столица еще не проснулась, в деле ее благоустройства задействуют порядка 700 человек и 60 единиц спецтехники.

Сотрудники муниципальных служб убирают на улицы, поливают трассы водой, моют памятники и контейнеры для мусора, занимаются покосом травы и санитарной обрезкой деревьев.

Как происходит процесс преображения столицы, смотрите в фотоленте Sputnik Кыргызстан.

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