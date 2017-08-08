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Новости Кыргызстана

На Иссык-Куле 4 спецмашины скорой помощи обслуживают людей в радиусе 160 кмНа Иссык-Куле 4 спецмашины скорой помощи обслуживают людей в радиусе 160 км

Что происходит в Бишкеке, пока вы спите — о работе "тазалыковцев"

 

Фотографии: sputnik.kg

             

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441759-ru.html

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8 августа 2017, 17:14       Комментарии

Ежеутрене, пока столица еще не проснулась, в деле ее благоустройства задействуют порядка 700 человек и 60 единиц спецтехники.
Сотрудники муниципальных служб убирают на улицы, поливают трассы водой, моют памятники и контейнеры для мусора, занимаются покосом травы и санитарной обрезкой деревьев.
Как происходит процесс преображения столицы, смотрите в фотоленте Sputnik Кыргызстан.
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