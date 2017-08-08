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Декларация — 2016: Экс-глава ЦИК Т.Абдраимов заработал более 2 млн сомов, владеет 8 объектами недвижимости и долей в ЗАОДекларация — 2016: Экс-глава ЦИК Т.Абдраимов заработал более 2 млн сомов, владеет 8 объектами недвижимости и долей в ЗАОДекларация—2016: 900 тыс. сомов стипендии, 50 тыс. долларов от продажи квартиры — какие доходы были у руководства Минюста?Декларация—2016: 900 тыс. сомов стипендии, 50 тыс. долларов от продажи квартиры — какие доходы были у руководства Минюста?

ФУГИ за полгода заработал 1 млрд сомов от управления госимуществом

Источник:
http://kabar.kg/news/fugi-za-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441757-ru.html

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За полгода в бюджет от ФУГИ поступило 1,03 млрд сомов

8 августа 2017, 16:39       Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Мирлан Киизбаев - Кабар/. Фонд управления государственным имуществом (ФУГИ) КР заработал 1 млрд 33,4 млн сомов за 6 месяцев 2017 года от управления государственным имуществом. Об этом сегодня на коллегии ФУГИ сообщил заместитель председателя Бекболот Алиев.
По его словам, от дивидендов на госпакет акций фонд получил 909,2 млн сомов прибыли, прибыль от государственных предприятий составила 85,1 млн сомов, от сдачи в аренду госимущества - 38,6 млн сомов.
"Выполняя основные функциональные задачи, Фонд обеспечивает поступление средств от приватизации, дивидендов, арендной платы и от прибыли госпредприятий. Фонд имеет государственную долю в 59 акционерных обществах, из них 38 ОАО функционируют хорошо. 21 АО вышли с прибылью, 8 за отчетный период вышли убыточными. 11 ОАО были оптимизированы, в итоге в компаниях штатная численность и дублирующие функции были сокращены, в том числе сокращены расходы на сумму свыше 20 млн сомов", - сообщил Алиев.

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