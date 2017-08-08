В мэрии Оша рассмотрен вопрос активизации работы по страхованию жилья от ЧС

8 августа 2017, 16:33 Комментарии

БИШКЕК, 08.08.17. /Кабар/. В мэрии города Оша 8 августа прошло расширенное аппаратное совещание под руководством мэра города Ош Айтмамата Кадырбаева. В аппаратном совещании приняли участие все руководители городских и муниципальных органов, предприятий и служб, территориальных советов города.

На повестке дня рассмотрен вопрос о ходе страхования жилья от ЧС, пожаров. По указанному вопросу с докладом выступил первый вице-мэр города Ош Замирбек Аскаров, который сообщил о ходе работ, проводимых в данном направлении.

Мэр города Айтмамат Кадырбаев поставил задачу активизировать работу по страхованию жилья и до 25 августа завершить страхование жилья государственными и муниципальными служащими. А также поставлена задача председателям территориальных советов совместно с представителями страховой компании о проведении разъяснительной работы среди населения.

Кроме того, был обсужден вопрос о задачах по организации работы по сбору биометрических данных граждан. С докладом выступил начальник Ошского городского отдела паспортно-визовой службы Ринат Алиев, который сообщил, что на сегодняшний день в Оше работают 5 аппаратов по сбору биометрических данных, из которых два переносных и три – стационарных.

Также, по его словам, дополнительно в вузах города будут установлены 5 аппаратов по сбору биометрических данных.