Декларация—2016: 900 тыс. сомов стипендии, 50 тыс. долларов от продажи квартиры — какие доходы были у руководства Минюста?

8 августа 2017, 16:35 Комментарии

Министр юстиции Ахметов Уран Тулондиевичв 2016 году заработал 107 тыс. 477 сомов по основному месту работы. Об этом говорится в сводных сведениях о доходах, расходах и имуществе за 2016 год, размещенных на сайте ГКС. Также он получил 993,6 тыс. сомов в качестве стипендии. У.Ахметов указал, что его расходы составили 1 млн 72 тыс. 867 сомов. Его близкий родственник получил кредит размером 340 тыс. сомов и потратил такую же сумму. Также близкий родственник владеет автомобилем "Мерседес-Бенц".

Заместитель министра Иминов Махамаджан Саитович в 2016 году заработал 132 тыс. 627 сомов по основному месту работы и 453 тыс. 399 сомов по основному месту работы.

Его близкий родственник заработал 606 тыс. 942 сома по основному месту работы, а также является владельцем дома площадью 70 кв.м. и автомобиля "Тойота"

Мамидинова Чынара Кудайбердиевна, которая в 2016 году занимала должность статс-секретаря, заработала 111 тыс. 768 сомов по основному месту работы, имеет земельный участок площадью 525 кв.м и владеет квартирой площадью 41,1 кв.м. Данных о ее близких родственниках нет.

Дооталиев Улан Тимурович, занимавший в 2016 году должность замминистра, заработал 736 тыс. 229 сомов по основному месту работы и получил 50 тыс. долларов от продажи квартиры. Также он владеет квартирой площадью 70 кв.м и мотоциклом Kawasaki ninja 650. Его близкая родственница заработала 26 тыс. 352 сома в декретном отпуске и получила 4,1 тыс. долларов от продажи автомобиля. Расходы близких родственников составили 13 тыс. долларов. Они владеют квартирой площадью 50 кв.м, земельным участком площадью 600 кв.м. и автомобилем "Тойота Хайлендер".

Директор Государственного центра судебных экспертиз Мусаходжаев Акылбек Абдылдаевич в 2016 году заработал 375 тыс. 430 сомов по основному месту работы. Данных о его близких родственников нет.

Редченко Валентина Яковлевна, которая в 2016 году занимала должность директора Центральной залоговой регистрационной конторы, заработала 631 тыс. 317 сомов по основному месту работы и получила пенсию в 132 тыс. 50 сомов. Данных о доходов ее близких родственников нет.

Экс-министр юстиции Мамбеталиева Жылдыз Жээнбаевна в 2016 году заработала 817 тыс. 745 сомов и владеет квартирой площадью 91,4 кв.м. Ее близкий родственник заработал 658 тыс. 339 сомов по основному месту работы и получил 5 млн 122,5 тыс. сомов от продажи земельного участка. Также он владеет квартирой площадью 173,5 кв.м и машиной "Тойота Камри".

Экс-заместитель министра Кутуева Айбермет Бектуровна за 2016 год заработала 481 тыс. 583 сома по основному месту работы и 2 тыс. 891 сом дохода от научной деятельности. Она владеет квартирой площадью 74.4 кв.м и земельным участком площадью 0,77 га. Данных о доходов ее близких родственников нет.

Экс-директор Государственного центра судебных экспертиз Айылчиев Асим Шаршенбаевич за 2016 год заработал 61 тыс. 65 сомов по основному месту работы, он также владеет квартирой площадью 99,1 кв.м. и автомобилем "Тойота Хайлендер".