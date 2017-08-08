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Новости Кыргызстана

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов владеет пионерским лагеремМинистр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов владеет пионерским лагеремФУГИ за полгода заработал 1 млрд сомов от управления госимуществомФУГИ за полгода заработал 1 млрд сомов от управления госимуществом

Декларация — 2016: Экс-глава ЦИК Т.Абдраимов заработал более 2 млн сомов, владеет 8 объектами недвижимости и долей в ЗАО

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441754-ru.html

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8 августа 2017, 16:45       Комментарии

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайылдабекова заработала в 2016 году 666 тыс. 523 сома и получила 1,5 млн сомов от гражданско-правовых сделок. Об этом сообщается в ее декларации, опубликованной Государственной кадровой службой.
Кроме того, по данным ГКС, она потратила 278 тыс. 68 сомов, имеет квартиру площадью 67,4 кв.м.
Ее заместитель Абдыжапар Бекматов заработал 297 тыс. 399 сомов и получил 271 тыс. 173 сома в виде вознаграждения членам ЦИК. Он владеет участком с недостроенным домом площадью 0,05 га, земельным участком - 0,0395 га, домом и участком - 0,16 га и 28% доли в ОсОО.
Близкие родственники имеют 100% доли в компании и контейнер.
Замглавы Центризбиркома Атыр Абдрахматова заработала 502 тыс. 532 сома и 35 тыс. 792 сома на основном месте работы и получила 345 тыс. сомов на основании добровольного патента, потратила 552 тыс. сомов. Владеет домом площадью 132 кв.м и автомобилем "Лексус-RX 330", 2005 года выпуска.
Экс-главы ЦИК Туйгунаалы Абдраимов заработал в прошлом году 2 млн 166 тыс. 523 сома, израсходовал 1 млн 78 тыс. 988 сомов. У него есть приусадебный участок площадью 1891 кв.м, дом - 23,4 кв.м, гараж - 19,5, сельскохозяйственное помещение - 520,38, дачный участок - 800, гостевой дом - 126,16 кв.м, а также незавершенный объект и участок, площадь которых не указана. Кроме того, он владеет 95,49% доли в ЗАО.
Его родственники 1 млн 65 тыс. 855 сомов. Имеют производственное здание площадью 64,2 кв.м.

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