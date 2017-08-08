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Как удочерить девочку, найденную в туалете в Арча-Бешике?

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441753-ru.html

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8 августа 2017, 16:21       Комментарии

С появлением информации о том, что в Арча-Бешике мать родила девочку и бросила ее в выгребную яму туалета, в редакцию обратилось много граждан, которые желали удочерить девочку, но не знали, как это сделать.
Чтобы получить ответы на их вопросы, редакция АКИpress связалась с заведующей отделом по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Гульмирой Ахматовой.
По ее словам, девочка сейчас находится в реанимационном отделении больницы, а после выписки ее передадут в Дом ребенка.
В первую очередь социальные работники будут работать над тем, чтобы нашлась мать или родственники девочки.
"Если найдут мать, то будет проводиться работа с родственниками, может, кто-то захочет удочерить девочку. Что касается матери, вопрос о лишении или ограничении ее материнских прав будет решаться только судом", - рассказала Г.Ахматова.
В случае, если мать или родственники ребенка не объявятся, то только через 6 месяцев девочку можно передать под временную опеку.
"По закону комиссия по делам детей может передать ребенка под временную опеку только в случае, если в течение 6 месяцев родители не занимаются ребенком. Временная опека предполагает дальнейшее удочерение", - пояснила Г.Ахматова.
По данным Министерства труда и социального развития, желающий усыновить ребенка, должен собрать документы для регистрации в качестве кандидата в усыновители и подать их в районное (городское) управление социального развития по месту своего жительства. Необходимы:
- копия паспорта заявителя(ей);
- свидетельство о браке, если усыновляют супруги;
- справка с места жительства о составе семьи;
- документ, подтверждающий наличие постоянного источника доходов семьи (справка с места работы с указанием должности и заработной платы, копия декларации о доходах от предпринимательской деятельности, справка исполнительных органов местного самоуправления о наличии земельной доли, живности и других активов в собственности крестьянского хозяйства);
- выписка из домовой книги с места жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
- справка органов внутренних дел об отсутствии судимости с Информационного центра МВД КР;
- медосмотр: психиатр, нарколог, кожвенеролог, фтизиатр, флюрография, терапевт, а также справка о здоровье членов семьи;
- характеристика с места работы, либо с места жительства;
- полная автобиография.

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