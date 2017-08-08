Спустя 9 лет: что стало с кыргызстанцами — участниками Олимпиады в Пекине

8 августа 2017, 16:18 Комментарии

Корреспондент Sputnik Кыргызстан Гульдана Талантбекова узнала, как сейчас живут отечественные спортсмены, попавшие и не попавшие в число призеров пекинской Олимпиады.

Канатбек Бегалиев В Пекине борец греко-римского стиля завоевал серебро. Он одержал уверенную победу над четырьмя соперниками и стал одним из претендентов на золотую медаль. В финальной схватке Бегалиев встретился с французом Гуено Стивом, но проиграл.

Канатбек родился 14 февраля 1984 года в селе Озгоруш Таласской области. Приемам греко-римской борьбы его учил тренер Ороз Шаршекеев, а двери в большой спорт открыл заслуженный тренер КР Майрамбек Ахметов. До Олимпиады-2008 спортсмен стал серебряным призером чемпионата мира (2005 год) и победителем чемпионата Азии (2007).

Бегалиев с 2012 года является главным тренером сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе. Сейчас он занимается малым бизнесом. Вместе с супругой воспитывает пятерых детей.

Руслан Туменбаев Бронзовый призер пекинских ОИ родился 28 мая 1986 года в Бишкеке, окончил факультет экономики Кыргызского национального университета. В 2006-м стал бронзовым призером Азиатских игр, в 2007-м завоевал бронзу на чемпионате Азии, а год спустя - золото на том же первенстве. Его наставники - заслуженные тренеры КР Амиркул Молдобаев и Эмиль Алыкулов.

С 2014-го по 2017 год Туменбаев был заместителем директора Центра олимпийской подготовки Государственного агентства по физической культуре и спорту.

Полтора года назад Руслан распрощался с холостяцкой жизнью.

Базар Базаргуруев На Олимпиаде-2008 борец вольного стиля Базар Базаргуруев сначала победил албанского спортсмена, а потом проиграл украинскому атлету Василию Федоришину. Тот вышел в финал, а кыргызстанец получил право бороться за бронзу. В решающей схватке его победил японец Кеничи Юмото с перевесом в два очка. В прошлом году в олимпийской допинг-пробе Федоришина обнаружили запрещенное вещество, поэтому бронзовая медаль досталась Базаргуруеву.

Базар Базаргуруев родился 9 января 1985 года в селе Челутай Читинской области России. С 2007-го стал выступать за Кыргызстан. Был чемпионом Азии (2007 год), бронзовым призером чемпионата мира (2007) и чемпионата Азии (2009).

Главный тренер сборной КР по вольной борьбе Анарбек Усенканов рассказал, что в прошлом году Базар вместе с семьей переехал в село Судунтуй Агинского района РФ. Он разводит скот и тренирует молодых ребят. Базаргуруев и его супруга воспитывают двух сыновей.

Улан Молдодосов Тяжелоатлет Улан Молдодосов не смог стать призером Олимпийских игр в Пекине, но выступал хорошо и занял шестое место.

Сын известного спортсмена Омуржана Молдодосова родился 18 июня 1976 года в Джалал-Абадской области. Он 11 раз был чемпионом страны и четырежды провозглашался спортсменом года. Обладатель бронзовых наград Кубка Азии, чемпионата Азии и Всемирной универсиады, победитель Исламских игр солидарности.

Молдодосов является вице-президентом Федерации тяжелой атлетики КР и с 2010 года возглавляет школу тяжелой атлетики в Бишкеке. Вместе с супругой воспитывает двоих детей.

Арсен Гитинов Аварец Арсен Гитинов на пекинской Олимпиаде выступал за Кыргызстан в состязаниях по вольной борьбе и занял восьмое место.

Он родился 1 июня 1977 года в дагестанском селе Тлондода. В 2000-м завоевал серебряную медаль ОИ в Сиднее, в 2005-м стал чемпионом России.

В 2009 году Гитинов вернулся на родину. По словам Анарбека Усенканова, который был главным тренером кыргызстанских "вольников" во время Олимпиады-2008, сейчас Арсен Гитинов занимает должность главного тренера сборной Дагестана и часто общается со старшим братом, проживающим в КР.

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