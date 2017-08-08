Доллар США: 69.3149 (-0.0667) 
Евро: 81.7639 (-0.6788) 
Золото: 40.43 $/гр (-0.38) 
Серебро: 0.52 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

O!TV – мобильное приложение № 1 для просмотра ТВ в КыргызстанеO!TV – мобильное приложение № 1 для просмотра ТВ в КыргызстанеСпустя 16 лет в США опознали жертву теракта 11 сентябряСпустя 16 лет в США опознали жертву теракта 11 сентября

Выборы мэра города Кара-Балта назначены на 25 августа

Источник:
http://kabar.kg/news/vybory-me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441751-ru.html

Похожие новости

"Кыргызтелеком" уверяет, что имеет все возможности для запуска "Безопасного города" в Бишкеке и Оше

ОБСЕ направит 350 краткосрочных и 24 долгосрочных наблюдателей на выборах президента Кыргызстана

В Бишкеке прошло очередное совещание по оказанию содействия выборам президента

В Бишкеке директорам школ поручили закончить ремонт до выборов президента

Новый раунд переговоров по Сирии пройдет в Астане до конца августа

8 августа 2017, 16:05       Комментарии

Бишкек, 08.08.17. /Кабар/. Выборы мэра города Кара-Балта назначены на 25 августа, сообщает пресс-служба ЦИК КР.
По ее данным, решение принято на основании сессии Кара-Балтинского городского кенеша проведенного 7 августа 2017 года на котором был избран председатель вышеуказанного кенеша, им стал Азимкул Боромбаев.
На должность председателя городского кенеша претендовали 2 кандидата, Т.Суюмбаев от фракции "Эламан" и А.Боромбаев от фракции "Мекеним Кыргызстан". Выборы прошли методом тайного голосования, победитель набрал 18 голосов депутатов из 30 участвовавших на голосовании.
Напомним, согласно пункта 3 статьи 37 Закона КР "О местном самоуправлении" выборы председателя кенеша считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов кенешей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум