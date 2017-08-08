8 августа 2017, 16:05 Комментарии

Бишкек, 08.08.17. /Кабар/. Выборы мэра города Кара-Балта назначены на 25 августа, сообщает пресс-служба ЦИК КР.

По ее данным, решение принято на основании сессии Кара-Балтинского городского кенеша проведенного 7 августа 2017 года на котором был избран председатель вышеуказанного кенеша, им стал Азимкул Боромбаев.

На должность председателя городского кенеша претендовали 2 кандидата, Т.Суюмбаев от фракции "Эламан" и А.Боромбаев от фракции "Мекеним Кыргызстан". Выборы прошли методом тайного голосования, победитель набрал 18 голосов депутатов из 30 участвовавших на голосовании.

Напомним, согласно пункта 3 статьи 37 Закона КР "О местном самоуправлении" выборы председателя кенеша считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов кенешей.