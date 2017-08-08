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"Кыргызтелеком" уверяет, что имеет все возможности для запуска "Безопасного города" в Бишкеке и Оше

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyztel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441750-ru.html

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8 августа 2017, 16:20       Комментарии

Бишкек, 08.08.2017 /Мирлан Киизбаев – Кабар/. ОАО "Кыргызтелеком" разработало технические условия пилотного проекта по реализации проекта "Безопасный город" в городах Ош и Бишкек. Для запуска пилотного проекта на материально-технической базе компании имеются все возможности. Об этом на коллегии Фонда по управлению государственным имуществом сообщил глава ОАО "Кыргызтелеком" Нурлан Мадаминов.
Он отметил, что на базе "Кыргызтелекома" имеется разветвленная по всей республике телекоммуникационная сеть, инфраструктура и соответствующие специалисты.
"Кроме того, в 2017 году "Кыргызтелеком" заключил меморандум с компаниями разработчиками программно-аппаратных комплексов по реализации пилотного проекта на безвозмездной основе. Компании-разработчики в целях демонстрации своих возможностей готовы бесплатно представить программно-аппаратный комплекс видеонаблюдения, а также видеокамеры для реализации пилотного проекта "Безопасный город"", - сообщил Мадаминов.
По его словам, приоритетными вопросами по выбору программно-аппаратных комплексов, сетевых камер и систем наблюдения будут не только фиксация нарушений, но и решение задач МЧС и муниципальных служб.
Кроме этого компания разработала техническое задание по строительству на своей базе Центра обработки данных.
"В настоящее время идет оптимизация. Компания планирует построить в 2017 году ЦОД (Центр обработки данных) профессионального уровня, который обеспечит безопасность и сохранность информации по общепризнанным мировым стандартам (TIRIII), при этом уровень доступности услуг составит не менее 99,97%", - добавил Мадаминов.

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