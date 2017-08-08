Квартет. А вы, друзья, как ни садитесь, все в президенты не годитесь

8 августа 2017, 15:45 Комментарии

Накануне стало известно, что лидеры партий "Ата-Журт Мекенчил", "Бутун Кыргызстан" и "Онугуу-Прогресс" подписали соглашение об объединении в новую политическую организацию. Таким образом, происходит формальное слияние сразу четырех кандидатов на пост главы государства - Ахматбека Келдибекова, Камчибека Ташиева, Бакыта Торобаева и Адахана Мадумарова. Правда, пока так и не понятно, кто же в этом квартете будет играть роль первой скрипки и будет безоговорочно поддержан остальными.

Эти политики уже неоднократно демонстрировали свое непостоянство и резкую смену приоритетов. Они кидали и друг друга, и многих других деятелей, которые имели неосторожность с ними связаться. Достаточно вспомнить то, что незадолго до старта избирательной кампании Келдибеков, Ташиев и Мадумаров уже делали заявление о том, что из их трио, в президенты будет выдвинут только один. Обещания, данные себе и своим сторонников, никто так и не выполнил.

"Ата-Журт Мекенчил" и "Бутун Кыргызстан" провели раздельные съезды своих партий, и в результате кандидатами на пост главы государства стала вся тройка. К тому же они побывали на курултаях своих оппонентов. Там немного поважничали, а кое-кому даже выразили поддержку. Поэтому понять логику действий этих граждан очень непросто. По мнению представителей экспертного сообщества, Бакыт Торобаев сильно рискует, идя на сближение с теми, для кого политика стала неким подобием шулерской игры. Достаточно молодой лидер партии "Онугуу-Прогресс" может даже сразу не понять, где и как его обставят матерые и искушенные в интригах деятели.

Недавно из-за былых связей с Камчибеком Ташиевым едва не погорел Омурбек Бабанов. Бывший компаньон по политическому тандему изрядно поиздевался над лидером парламентской фракции "РАЖ", и даже пытался добиться отмены регистрации Бабанова как кандидата в президенты. Ташиев был недоволен тем, что его, как сопредседателя партии "Республика – Ата-Журт", не поставили в известность о выдвижении бывшего близкого соратника, и решение фракции по этому поводу он счел нелегитимным, что достаточно быстро оформилось в серию громких заявлений. Бабанову ничего не оставалось делать, кроме как регистрировался в ЦИКе самовыдвиженцем.

Каким политическим весом и ресурсами располагают решившие в очередной раз объединиться Келдибеков, Ташиев, Мадумаров. Серьезной поддержки в обществе у них нет. Авторитета за последние годы тоже не прибавилось. Как оппозиционеры они слабы, в открытую конфронтацию с властями не вступают. У них нет четкого политического вектора, поэтому принимаемые ими решения часто спонтанны и не очень адекватны. Трио - запомнилось только тем, что политики несколько раз то объединялись, то разбегались. А теперь они сделали еще один шаг, рассчитанный исключительно на шумиху. Слияние неординарной "троицы" с Торобаевым всего-навсего обозначило появление на политической арене Кыргызстана некоего "квартета".

Аналитики полагают, что четверка кандидатов может рассориться еще до того, как они придут к общему знаменателю и решат между собой, кто их них должен баллотироваться в президенты. Хоть в соглашении, подписанном Ташиевым, Келдибековым, Мадумаровым и Торобаевым и говорится, что они решили объединить усилия, принимая во внимание политическую ситуацию в стране, для сохранения единства народа, стабильности и проведения честных выборов, в серьезность их намерений мало кто верит. Кроме того, у части экспертов вызывает недоумение то, что "квартет" имеет ярко выраженные признаки консолидации по региональному принципу. Представители общественности обращают внимание и на то, что в разное время объединяющиеся политики имели тесные отношения с членами семьи Бакиевых, а некоторые входили в число лиц, приближенных к беглому президенту.

Даже если члены нового партийного образования договорятся по поводу того, кто из них достоин баллотироваться в президенты, в политических кругах никто не рассматривает Келдибекова, Ташиева, Мадумарова и Торобаева реальными претендентами на должность главы государства. Они не представляют интереса ни по отдельности, ни вместе взятые. То есть, в экспертном сообществе не исключают того, что "квартет", собственно, и создавался для того, чтобы хорошенько поторговаться за должности, в обмен на поддержку своих сторонников. Пока перспектива таких переговоров выглядит достаточно утопично, однако в быстро меняющей политической ситуации, ближе к выборам, все-таки могут складываться и завязываться самые неожиданные альянсы.