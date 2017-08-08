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Спустя 16 лет в США опознали жертву теракта 11 сентября

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364502_sp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441748-ru.html

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В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв восстания в 1916 году

8 августа 2017, 16:02       Комментарии

Спустя почти 16 лет после терактов в Нью-Йорке экспертам удалось идентифицировать останки одной из жертв.
Имя погибшего не разглашается по просьбе семьи. Идентификация стала возможной после использования новой технологии ДНК-тестирования, пишет Росбалт со ссылкой на The Guardian.
Всего экспертам удалось установить личности 1641 жертвы. Около 40% погибших до сих пор не опознаны.
11 сентября 2001 года в США боевики "Аль-Каиды" (запрещена в России) угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни-близнецы всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Погибли примерно 3 тысячи человек.

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